Dorthin war der zuvor vereinslose Akteur im Winter gewechselt und lief in 14 Rückrundenpartien auf. Der 1,87 Meter große Defensivspezialist lief zudem in bis dato 118 Regionalliga-Spielen für den KFC Uerdingen, FSV Frankfurt und TuS Koblenz auf. Der in den Nachwuchsleistungszentren von Wolfsburg, Hannover und Eintracht Frankfurt ausgebildete Sierck betonte: "Die Gespräche mit dem Club waren sehr gut und vor allem menschlich top. Ich habe richtig Lust auf die Mannschaft, den Trainer und den Verein."