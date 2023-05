Fußball-Regionalligist 1. FC Lok Leipzig hat den zweiten Defensivmann innerhalb weniger Tage verpflichtet. Nach Jesse Sierck holten die Messestädter nun Maximilian Schütt an die Pleiße. Der 21-Jährige kommt aus dem Norden, stand für den FC St. Pauli II und Eintracht Norderstedt in insgesamt 48 Regionalligaspielen auf dem Platz. Wie Lok am Mittwoch (31.05.2023) bekannt gab, unterschrieb Innenverteidiger Schütt einen Einjahresvertrag.