Der 1. FC Lok Leipzig trauert um Franz-Josef Wernze. Wie der Fußball-Regionalligist bekanntgab, ist Wernze, Gesellschafter und Ehrenmitglied des Vereins, im Alter von 74 Jahren verstorben. "Franz-Josef Wernze hatte in den vergangenen Jahren wesentlichen Anteil an der strukturellen und nachhaltigen Entwicklung unseres 1. FC Lok", heißt es in einem auf der Internetseite des Klubs veröffentlichten Nachruf.