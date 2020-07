Die Enttäuschung stand den Spielern von Lok Leipzig ins Gesicht geschrieben. Als eine "absolute Leere", beschrieb Hinspiel-Torschütze Matthias Steinborn sichtlich angefressen die Situation im Anschluss an die Partie: "Wir sind vor den Spielen noch enger zusammengerückt. Am Ende stehst du mit nichts da. Das ist eine Katastrophe."

Einzig Paul Schinke mit gültigem Vertrag

Fakt ist, dass Lok nach dem bitteren 1:1 (1:0) gegen den SC Verl am Montag (30. Juni) auch im nächsten Jahr mit Regionalliga-Fußball Vorlieb nehmen muss. Wie die Mannschaft dann personell aufgestellt ist, steht in den Sternen. Schließlich hat einzig Mittelfeldspieler Paul Schinke einen Vertrag über die aktuelle Saison hinaus.



"Wir müssen uns jetzt zwei Tage sammeln und dann eine schlagkräftige Mannschaft zusammenstellen, die in der Lage ist, in der Regionalliga wieder gut mitzuhalten", blickte Klub-Präsident Thomas Löwe nach dem Spiel voraus, schränkte aber gleichzeitig ein: "Aufgrund der Stärke der Regionalliga im nächsten Jahr ist es nicht realistisch, dass wir angreifen können."

Löwe: "Können nur wenige Spieler halten"

Der Aufstieg in den bezahlten Profi-Fußball hätte für die "Loksche" einiges einfacher gemacht. Vor allem in finanzieller Hinsicht. Nun steht dem Traditionsverein jedoch ein personeller Umbruch bevor. Man werde die Mannschaft "neu aufbauen müssen", so Löwe: "Wir können nur wenige Spieler halten, da müssen wir realistisch sein."



Denn Planungssicherheit für die nächste Saison kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand geben. Zu ungewiss gestaltet sich die Situation aufgrund des Corona-Virus. Ob und wann Zuschauer in der Regionalliga wieder zu Spielen zugelassen werden, weiß aktuell noch niemand. Deshalb sei es auch "derzeit fast unmöglich ein belastbares Budget zu erstellen. 50 Prozent unserer Einnahmen generieren wir durch Tickets, Merchandising und Gastro im Bruno-Plache-Stadion", unterstrich Löwe: "Wir müssen den Gürtel deutlich enger schnallen."

Lok steht Umbruch bevor