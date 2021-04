Der 1. FC Lok Leipzig schließt immer mehr offene Personalfragen. Auch hinter der Zukunft von Edvardas Lucenka ist seit Freitag (23.04.2021) ein Häkchen. Der 24-jährige verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr und bleibt mindestens bis 2022 in Probstheida. Das gab der 1. FC Lok in einer Pressemitteilung bekannt.

"Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich ein weiteres Jahr in Leipzig bleiben darf. Hier gibt es gute Bedingungen und ein super Umfeld, um mich weiterzuentwickeln und mit der Mannschaft die nächsten Schritte zu machen", sagte der Verteidiger, der vor der Saison vom Oberligisten VFC Plauen nach Leipzig gewechselt war. Er hoffe nun, auf eine "erfolgreiche Saison ohne Abbruch und am besten mit unseren Fans an der Seite".