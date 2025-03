"Wir freuen uns, dass wir mit Lukas den nächsten Leistungsträger an den Verein binden konnten. 'Willi' ist sowohl auf dem Feld als auch in der Kabine ein sehr wichtiger Spieler für uns", sagte Sportdirektor Toni Wachsmuth. Seit seinem Wechsel von Alemannia Aachen im Sommer 2023 absolvierte Wilton 55 Pflichtspiele für Lok. Er komme jeden Tag gern zum Training betonte der Innenverteidiger. "Die Mannschaft ist super, das Umfeld ist top. Ich fühle mich sehr wohl in Leipzig. Deswegen war die weitere Zusammenarbeit mit Lok das Einzige, was für mich in Frage gekommen ist." Er wolle "weiterhin erfolgreich Fußballspielen, möglichst viele Erfolge einsammeln und an der Entwicklung des Vereins mitwirken.