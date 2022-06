Der dritte Neuzugang beim 1. FC Lok Leipzig ist unter Dach und Fach. Wie der Regionalligist am Donnerstag (02.06.2022) mitteilte, wechselt Riccardo Grym vom Ligakonkurrenten Chemnitzer FC nach Probstheida. Der 22-jährige defensive Mittelfeldspieler erhält einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2024.

"Riccardo ist mir schon in seiner ersten Saison beim Chemnitzer FC aufgefallen. Er ist ein spielstarker Spieler, der auch gute Standards schlagen kann. Die Gespräche waren sehr angenehm und ich hatte sofort das Gefühl, dass wir gemeinsam dieselben Ziele haben", sagte Lok Leipzigs Sportdirektor und Cheftrainer Almedin Civa über den Neuzugang.

In Zukunft in den gleichen Farben unterwegs: Riccardo Grym (re.) und Djamal Ziane.

In Zukunft in den gleichen Farben unterwegs: Riccardo Grym (re.) und Djamal Ziane.

In Zukunft in den gleichen Farben unterwegs: Riccardo Grym (re.) und Djamal Ziane. Bildrechte: imago images/Beautiful Sports

Grym durchlief die Nachwuchsabteilung von Bayer Leverkusen und wurde mit der "Werkself" unter anderem Deutscher B-Jugend-Meister. Für polnische Nachwuchsnationalmannschaften absolvierte er insgesamt 19 Länderspiele. Im Jahre 2017 spielte in der U19 von Borussia Mönchengladbach und 2018 beim polnischen Erstligisten Wisla Plock. Im Sommer 2020 wechselte Grym zum Chemnitzer FC, für die er 26 Regionalligaspiele absolvierte.

Der 1,82 Meter große Rechtsfuß war "nach einigen Gesprächen [...] sofort überzeugt von der Art und Weise wie der Trainer Fußball spielen will. Mit meiner Leistung auf dem Platz möchte ich der Mannschaft helfen, das Bestmöglichste für die Saison rauszuholen", sagte Grym. Zuvor hatte sich Lok Leipzig bereits die Dienste von Torhüter Isa Dogan gesichert, der in der abgelaufenen Saison ebenfalls in Chemnitz unter Vertrag stand.