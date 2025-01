Klump wechselt vom KFC Uerdingen in die Messestadt und hat zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Der 25 Jahre alte Außenverteidiger absolvierte bisher 82 Spiele in der vierten Liga. Wie man in der Regionalliga Meister wird, stellte er 2019 mit dem VfL Wolfsburg II und 2022 mit dem BFC Dynamo unter Beweis. Zudem war er bereits in der ersten Liga Luxemburgs für den FC Wiltz 71 aktiv.