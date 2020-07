Beim 1. FC Lok Leipzig wird weiter fleißig am Kader für die anstehende Saison getüftelt. Am Freitag (24. Juli) vermeldete der Traditionsverein den nächsten Neuzugang: Außenbahnspieler Niklas Schneider kommt von der Regionalliga-Mannschaft des Hamburger SV und erhält einen Einjahresvertrag.

"Niklas ist ein schneller Außenspieler, der aus der Region kommt und Leipzig schon kennt. Er ist als Spieler in der U21 des HSV in den letzten Jahren weiter gereift. Niklas ist ein weiterer, junger Spieler, der den Willen hat, sich jetzt beim 1. FC Lok weiterzuentwickeln", zeigte sich Lok-Trainer erfreut über das neue Gesicht in der Offensive.