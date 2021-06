Der frischgebackene Sachsenpokalsieger Lok Leipzig hat sich mit Theo Ogbidi verstärkt. Wie der Regionalligist am Sonntag (20. Juni) mitteilte, wechselt der 20-jährige Stürmer vom Chemnitzer FC nach Probstheida und unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis zum 30.06.2023.

Ogbidi spielte bis 2020 in der U17 und U19 des 1. FC Magdeburg, ehe es ihn nach Chemnitz zog. Dort absolvierte er in der vergangenen abgebrochenen Regionalligasaison zwölf Partien und stand auch im DFB-Pokal gegen Hoffenheim auf dem Feld. Hinzu kommen vier Landespokalspiele, im Finale gegen Lok wurde er in der 79. Minute eingewechselt.