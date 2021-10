Das Gründungsjahr des Vereins wird auf 1893 verschoben, was den 128. Geburtstag in diesem November bedeutet. Auch der Name soll geändert werden. So soll es nach Angaben von Lok künftig den Zusatz "Verein für Bewegungsspiele e.V" geben, um zu zeigen, wo man eigentlich herkomme. Verwendet werden soll die Langfassung "1. FC Lokomotive Leipzig - Verein für Bewegungsspiele e.V." aber nur auf Briefköpfen, im Impressum oder in amtlichen Schreiben.