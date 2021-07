Bereits die ersten Spiele dürften für die Blau-Gelben ein Fingerzeig sein, wohin die Reise in dieser Spielzeit gehen könnte. Nach dem Auftakt gegen den BFC steht die lange Auswärtsfahrt nach Rathenow an. Bereits am 3. Spieltag gastiert Aufstiegsanwärter Jena im Bruno-Plache-Stadion. Djamal Ziane sollte dann wieder an Bord sein. Der Pokalheld zog sich beim Testspiel am vergangenen Freitag einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu. "Der sitzt relativ tief, daher kann man noch nicht sagen, ob ich nächste Woche wieder trainieren kann“, sagte Ziane.