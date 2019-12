Aus Sicht von Trainer Wolfgang Wolf wird das Duell mit dem Hertha-Nachwuchs jedoch ein anderes als die Partie bei Altglienicke: „Hertha spielt einen ganz anderen Fußball. Altglienicke nutzt oft lange Bälle, während Hertha auf schnelle, kurze Kombinationen setzt.“ Überhaupt gestaltet sich die Vorbereitung für Lok Leipzig ganz besonders, was vor allem am Gegner liegt: Die Zweite von Hertha wechselt häufig durch und operiert dadurch fast immer mit anderen Formationen.

Zudem wird die Regionalliga-Mannschaft auch immer mal wieder mit Spielern aus dem Bundesliga-Kader verstärkt. So erklärt sich, dass Hertha-Trainer Andreas Neuendorf in dieser Saison bereits 34 Spieler eingesetzt hat. Wolf: „Das sind alles hochqualifizierte junge Leute. Allerdings kann man nicht vorhersagen, wer am Ende auch aufläuft. Deshalb konzentriere ich mich in der Vorbereitung nur auf meine eigene Mannschaft.“