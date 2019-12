"Er ist mit seiner Ausstrahlung und Vita eine absolute Respektsperson in und außerhalb der Kabine", unterstrich Aufsichtsratschef Olaf Winkler am Sonntagmittag im Gespräch mit dem MDR. Darüber hinaus sei es "eine sehr angenehme Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten und nicht zuletzt spricht der sportliche Erfolg für sich." Vereinspräsident Thomas Löwe ließ freudig übermitteln, dass damit "ein großer Wunsch von Präsidium, Aufsichtsrat und Mannschaft in Erfüllung gegangen" sei.



Sportdirektor Wolf hatte nach dem Rückzug von Teamchef Björn Joppe am 19. Oktober zunächst interimsweise den Trainerjob übernommen. In den bis dato sieben Regionalliga-Partien unter seiner Leitung blieben die Blau-Gelben allesamt ungechlagen (vier Siege, drei Remis) und sprangen nach dem 2:1-Auswärtserfolg am vergangenen Freitagabend bei Hertha BSC II auf Rang zwei - zweif Punkte fehlen zu Spitzenreiter Energie Cottbus. Zudem steht das Team im Halbfinale des Sachsenpokals.