Am Mittwoch (19 Uhr im Livestream auf sport-im-osten.de und in der "SpiO"-App) sitzen auf beiden Trainerbänken neue Leute, bei Lok seit dem Sommer Almedin Civa, bei Meuselwitz seit einer Woche wieder Holm Pinder. Der löste Koray Gökkurt ab, der mit seinem Versuch, erfolgreichen Offensivfußball zu praktizieren, am Ende eben nicht erfolgreich war. Nach acht Spielen ohne Sieg wollte das Präsidium nicht mehr. Gegen Union Fürstenwalde kehrte man zum alten Stil zurück. War nicht schön anzusehen, brachte aber ein 0:0.



Wie der ZFC nun im Plache-Stadion auflaufen will? Pinder verspricht: "Wir wollen wieder sicher stehen, mehr Chancen kreieren und uns endlich belohnen. Lok kann an guten Tagen jeden schlagen, aber an schlechten auch gegen jeden verlieren. Sie sind verwundbar." Klar ist schon, dass der zuletzt gesperrte Aron Andreasson für Fabian Raithel (Rückenprobleme) in die Viererkette rücken wird. Der Einsatz von Routinier Fabian Stenzel ist noch offen. "Er hat am Montag ordentlich trainiert, sollte eigentlich für das BFC-Spiel am Sonntag geschont werden. Wir unterhalten uns aber noch einmal", so Pinder.