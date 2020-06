Da es ein mit dem Deutschen Fußball-Bund abgestimmtes Hygiene-Konzept gebe, gehe es zunächst einmal normal weiter, so Bertels im "SpiO-Live-Talk". Alle beim SC Verl würden regelmäßig getestet und seien corona-frei. Ohnehin gebe es kaum Kontakt nach außen. Der Verein trainiert im eigenen Trainingszentrum. Sachsen habe keine Einreisebeschränkungen erlassen, so dass der SC Verl am Mittwochmittag gen Leipzig reisen dürfe. Zuvor gibt es noch eine weitere Test-Reihe am Mittwochmorgen. Der Klub steht in ständigem Kontakt mit dem DFB und Lok Leipzig.