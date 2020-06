Nach dem Coronavirus-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies hat die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen für den Kreis Gütersloh strikte Einschränkungen des öffentlichen Lebens verfügt. Daher sind nun auch die Aufstiegsspiele zur 3. Liga des 1. FC Lok Leipzig gegen den SC Verl in Gefahr, die für Donnerstag (25. Juni, in Leipzig) und Dienstag (30. Juni, in Verl) angesetzt sind. Verl liegt im betroffenen Kreis.