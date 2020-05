Kein Ligabetrieb, kein Training: Lok Leipzigs Trainer Wolfgang Wolf glaubt nicht daran, dass seine Mannschaft in dieser Spielzeit noch einmal zu Übungseinheiten ins Bruno-Plache-Stadion zurückkehrt. "Ich denke nicht, dass wir noch mal trainieren", sagte der 62-Jährige in der "Leipziger Volkszeitung" (07.05.). Der Coach geht zudem von einem Saisonabbruch aus. "Solange nichts entschieden ist, kehren wir nicht zurück auf den Platz. Wofür sollen wir auch trainieren?", betonte er.

Wolf fordert eine klare Entscheidung, ob nun der Abbruch erfolgt oder in der Regionalliga Nordost weiter gespielt wird. Der Nordostdeutsche Fußballverband will in der kommenden Woche in einer Telefonkonferenz Klarheit schaffen und mit allen Vereinsvertretern reden. Dann soll auch das Szenario einer Saisonfortsetzung in der Liga mit einem Aufstiegs-Turnier mit vier Mannschaften im Erfurter Steigerwaldstadion "durchgespielt" werden. Der "Geheimplan" sieht vor, dass an dem Turnier die vier aufstiegswilligen Vereine FC Energie Cottbus, Hertha BSC II, VSG Altglienicke und der 1. FC Lokomotive Leipzig teilnehmen.