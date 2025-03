Lok schien zuletzt auf der Zielgeraden weiche Knie zu bekommen, verlor in der Liga von den letzten drei Spielen zwei (Babelsberg und Zwickau) und hatte Glück, dass Jäger HFC nicht noch näher herangerückt ist. Loks Mittelfeldmotor Farid Abderrahmane saß beim 2:2 der Hallenser in Eilenburg am Dienstag auf der Tribüne, freute sich über die Punktteilung, wollte von einer Vorentscheidung im Titelkampf aber nichts wissen. "Es sind trotzdem noch schwierige Spiele für uns", so Loks Vize-Kapitän. Besonders, weil der HFC am Samstag seine Hausaufgaben gegen den FSV erledigt hat und bis auf vier Zähler an die Spitze herangerückt ist.