Die Startbedingungen waren für Lok Leipzig denkbar schlecht. Nach dem unglücklich verpassten Aufstieg in die 3. Liga blieben drei Wochen, um aus vielen jungen neuen und einigen alten Spielern eine homogene Mannschaft zu formen. Was ganz gut funktionierte, so Ziane im "SpiO"-Talk. "Die Fitness stimmt schon, die Laufwege aber noch nicht immer."

Wichtig sei der Sieg gegen den Berliner AK gewesen, auch für das Umfeld. Ziane warb um Geduld: "Wir haben viele junge Spieler. Da muss man auch einen Fehler mal verzeihen." Dass im "Plache" auch vor Fans gespielt wurde, freute auch den Stürmer. "Es ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung." Allerdings sei es nicht ganz nachvollziehbar, warum zum Beispiel in Meuselwitz bis zu 1.500 Leute ins Stadion dürften, während es im großen Rund bei Lok nur 1.000 sind.

Einen Wermutstropfen hatte der Sieg dennoch, Ziane wird beim Traditionsduell in Jena gesperrt fehlen. "Wir sind nicht so viele und in Jena, das ist ein wichtiges Spiel. Das ärgert mich, nicht dabei sein zu können." Nicht nur der Angreifer, auch die Lok-Fans werden wohl außen vor bleiben. Das bisher vom Gesundheitsamt genehmigte Hygienekonzept der Stadt Jena sieht keine Gästefans vor. Dennoch glaubt Ziane, dass Lok was mitnehmen kann, "wenn wir so auftreten wie am Sonntag gegen den BAK".