"Ich habe einen ganz schönen Hals", sagte Loks neuer Sportdirektor Wolfgang Wolf zerknirscht am Donnerstagvormittag dem MDR. Das ist nur allzu verständlich. Steinborn war in der vergangenen Saison mit 15 Toren und acht Vorlagen in 33 Punktspielen mit Abstand bester Scorer der Blau-Gelben, die nach misslungenem Saisonstart schlussendlich noch auf Rang sechs landeten.



Der 30-Jährige muss sich die Verletzung laut Wolf bei der sportlich bedeutungslosen 1:2-Niederlagen gegen Oberlausitz Neugersdorf am letzten Spieltag Mitte Mai zugezogenen haben, bei welcher er bereits kurz nach der Pause ausgewechselt wurde. Allerdings traten anhaltende Schmerzen erst während seiner individuellen Laufeinheiten während des Urlaubs auf. Das anschließende MRT ergab die schmerzliche Diagnose.