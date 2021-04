Der 1. FC Lok Leipzig hat nach Eric Voufack den zweiten Neuzugang für die neue Saison verpflichtet. Von Regionalliga-Konkurrent SV Babelsberg kommt Angreifer Bogdan Rangelov nach Probstheida. "Bogi ist mit seiner Eins-zu-Eins-Qualität in der Offensive immer unangenehm für den Gegner. Ein sehr fleißiger Spieler, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt", wurde Loks Cheftrainer und Sportdirektor Almedin Civa in einer Vereinsmitteilung zitiert.