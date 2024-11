Der in Wolfsburg geborene Lucas Hiemann – sein Vater spielte damals beim VfL –, war im Sommer 2022 aus Rathenow nach Zwickau gekommen. Während er in der folgenden Drittligasaison keine Einsätze hatte, waren es in der vergangenen Spielzeit bereits 13 in der Regionalliga und zwei im Sachsenpokal. In dieser Saison schaffte Hiemann endgültig den Durchbruch, verdrängte Benjamin Leneis und steht seit dem 1:0-Auswärtssieg bei seinem Jugendverein Chemnitzer FC am 3. Spieltag im Kasten der Westsachsen.