Zum einen haben die Gastgeber diese Saison in neun Partien noch nie gewonnen und verloren zuletzt dreimal in Serie. Dazu ist die Bilanz für ein ligainternes Duell bemerkenswert. In sieben Partien hat Luckenwalde noch nie ein Tor gegen Jena geschossen, musste sich bei einer Nullnummer sechs Mal geschlagen geben und kommt auf 0:14 Tore. Jetzt soll der Lieblingsgegner dem FCC aus der eigenen Mini-Krise helfen.

Ab sofort heißt es für Jan Dahlke und Carl Zeiss: Stolpern verboten. Bildrechte: IMAGO/Beautiful Sports

So ist Jena wohl bisher in der Tabelle schon acht Punkte hinter dem Spitzenreiter Berliner AK, kann aber nun mit neun Zählern gegen drei Außenseiter im Rennen bleiben. Anschließend warten dann vier Spitzenspiele den Berliner AK, Chemnitzer FC, SV Babelsberg und Lok Leipzig, in denen es ans Eingemachte geht. Der Fahrplan steht also. Patz meint: „Die Saison ist noch jung und daher lang. Wir wollen so lang wie möglich oben mitspielen. Aber wir haben gesagt, dass wir uns im Übergangsjahr befinden. Deswegen haben wir keinen Druck.“