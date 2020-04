Traditionell bringt der Mai im deutschen Fußball jedes Jahr aufs Neue ein Wechselbad der Gefühle mit sich. Während vielerorts Meisterschaften, Klassenerhalte oder Europapokal-Plätze bejubelt werden, müssen einige Team noch einmal die letzten Kraftreserven mobilisieren. Denn Mai-Zeit ist auch Relegations-Zeit. Und so traten auch der 1. FC Magdeburg, der FSV Zwickau sowie der FC Carl Zeiss Jena zwischen 2015 und 2017 an, um den Traum vom Drittliga-Aufstieg perfekt zu machen.

Als Fan des 1. FCM hatte man es zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht leicht. Nachdem die Landeshauptstädter 2002 im Zuge eines Insolvenzverfahrens in die Oberliga abstiegen, war der vorläufige Tiefpunkt des Klubs erreicht. Mühselig ackerte man sich hoch - stets mit dem Ziel, den Weg zurück ins Profigeschäft zu schaffen. Doch Hoffnung und sportliche Tristesse wechselten sich an der Elbe in den darauffolgenden Jahren ab. Die Regionalliga-Saison 2012/13 versprach schließlich Aufbruchstimmung. Ein sechster Platz sowie der Sieg im Sachsen-Anhalt-Pokal setzten Energie frei. Ein Jahr später kratzte der 1. FCM als Vizemeister der Regionalliga Nordost am Aufstieg. Ein weiteres Jahr darauf sicherte sich Magdeburg schließlich die Pole Position vor Zwickau. Zwei kräftezehrende Aufstiegsspiele trennten die Härtel-Elf nun noch von der 3. Liga. Torjubel mit Trainer Jens Härtel und der Magdeburger Ersatzbank Bildrechte: imago/Hartenfelser

Offenbacher Platzsturm überschattet FCM-Sieg

Am 27. Mai 2015 empfing das Team um den heutigen Kapitän Christian Beck die Kickers Offenbach vor 23.000 Zuschauern in der heimischen MDCC-Arena. Magdeburgs Nicolas Hebisch sorgte mit seinem Treffer in der 40. Minute für das einzige Tor des Tages. Vier Tage später mussten die "Blau-Weißen" in Offenbach nach 24 Minuten die Führung der Kickers hinnehmen. Doch noch vor dem Kabinengang drehten Felix Schiller und Lars Fuchs die Partie. Als Hebisch das 3:1 aus Sicht des FCM erzielte, war der Widerstand der Hessen gebrochen. Grund zum Feiern gab es aber erst später. Denn in der 84. Minute sorgten Offenbacher Hooligans für einen Eklat, indem sie den Platz stürmten und Feuerwerkskörper zündeten. Ein bitteres Ende der Offenbacher Aufstiegshoffnungen. Magdeburg hingegen feierte den lang ersehnten Aufstieg in die 3. Liga.

Eine ähnliche Durststrecke erlebte der FSV Zwickau. Nach vier erfolgreichen Jahren in der 2. Bundesliga in den 1990er Jahren folgte Anfang der 2000er der Absturz – aus finanzieller als auch aus sportlicher Sicht. Mit dem Abstieg in die Landesliga Sachsen (2005) kamen die "Schwäne" am Tiefpunkt an. Zwar gelang im Jahr darauf der direkte Wiederaufstieg in die Oberliga, an Spitzenfußball war in Zwickau aber nicht zu denken. Doch ab 2012 keimte beim FSV Hoffnung auf. Dem Aufstieg in die Regionalliga folgten drei starke Saisonplatzierungen unter den ersten sechs Vereinen. Es sollte noch besser kommen. 2014/15 musste man sich nur dem 1. FC Magdeburg im Aufstiegsrennen geschlagen geben. Ein Jahr später grüßten die Westsachsen punktgleich mit dem Berliner AK (beide 77 Punkte) von der Tabellenspitze. Eine um einen Treffer bessere Tordifferenz (47:46) ermöglichte letztlich zwei Aufstiegspartien gegen den SV Elversberg. Thomas Birk und Sebastian Mai Bildrechte: IMAGO

Ein Spiel auf Messers Schneide