Türpitz hat in seiner fußballerischen Vita einiges vorzuweisen. 59 Spiele in der 2. Bundesliga absolvierte er, 171 in Liga drei. Seit letztem Sommer und dem Abstieg von Insolvenzverein Türkgücü war Türpitz vertragslos, spielte unter anderem auch beim FC Erzgebirge Aue vor. Dass der Offensivmann jetzt in Altglienicke unterschrieb, hat der Berliner Verein sicher auch Trainer Karsten Heine zu verdanken. Denn unter Heine hatte Türpitz bereits in seiner dreijährigen Zeit zwischen 2014 und 2017 beim Chemnitzer FC gespielt.