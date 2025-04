Sportlich läuft es für den 1. FC Lok Leipzig weiterhin blendend. Mit zehn Punkten Vorsprung dürfen sich Trainer und Mannschaft so langsam auf die Aufstiegsspiele gegen den Sieger der Regionalliga-Staffel Nord freuen. Doch eine Hiobsbotschaft schockte den Spitzenreiter der Nordost-Staffel. Stürmer Malik McLemore verletzte sich beim Derby bei der BSG Chemie Leipzig schwer. Wie der Verein am Mittwoch (9. April 2025) erklärte, zog sich der Winter-Neuzugang einen Kreuzbandriss am rechten Knie zu und wird dem FCL mehrere Monate fehlen. Bereits in den kommenden Tagen soll McLemore operiert werden.