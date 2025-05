Eshele war erst im Januar von Ligakonkurrent VSG Altglienicke an die Saale nach Halle gewechselt. Ein Blick in die Transferhistorie zeigt, dass es den 26-Jährige bisher nie lange bei einem Verein gehalten hatte. In den vergangenen Spielzeiten war Eshele je ein Jahr bei Union Fürstenwalde, der BSG Chemie Leipzig und dem Greifswalder FC unter Vertrag. Im letzten Sommer wechselte er dann zur VSG.

In Jena unterschrieb der 26-Jähriger zunächst auch nur einen Einjahresvertrag. Eshele erklärte zu seinem Wechsel: "Ich bin sehr glücklich, dass der FCC auf mich zugekommen ist. Der FCC ist ein großer Verein, ein sehr lebendiger Verein, dessen Fans ich auswärts wie auch in Jena schon mehrfach erleben durfte."

Beim HFC wurde neben Eshele auch Lucas Halangk verabschiedet. Der 21-Jährige spielte in den letzten sechs Jahren für den HFC, durchlief die Nachwuchsabteilungen und brachte es in der abgelaufenen Spielzeit auf 30 Einsätze. In der Saison 2021/22 feierte der Mittelfeldmann sein Debüt in der 3. Liga. Den kompletten Durchbruch zum Stammspieler schaffte er aber nicht.