Beim FC Carl Zeiss Jena hat es Versuche gegeben, Spieler für mögliche Wettmanipulationen anzuwerben. Wie der Verein am Mittwoch (8. September) mitteilte, wurden Spieler aus dem Regionalliga-Kader über ihre privaten Instagram-Accounts angefragt. Sie hätten "eine spamartige, in brüchigem Deutsch verfasste Nachricht erhalten, in der Geldsummen in Aussicht gestellt wurden".