FCC-Präsident Ralph Grillitsch freut sich auf einen "ausgewiesenen Fachmann". "Er hat uns klare und ambitionierte Vorstellungen zur zukünftigen Entwicklung des Vereins aufgezeigt. Zudem bringt er sowohl eine hohe Identifikation zu Verein und Umfeld mit, als auch eine absolute Bereitschaft zur Umsetzung der Gesamtziele des Clubs inklusive des Zukunftskonzepts."



Widera hatte zwischen 2016 und 2019 dem Präsidium des FC Carl Zeiss Jena angehört und war dort Geschäftsstellenleiter. Zuvor war er 13 Jahre in leitender Verantwortung bei der Eintracht Frankfurt Fußball AG. Der neue Geschäftsführer erklärte in einem ersten Statement: „Ich bedanke mich für die vertrauensvollen Gespräche mit Präsidium und Aufsichtsrat in den vergangenen Wochen. Vor uns liegen große Herausforderungen, die es im Sinne des FC Carl Zeiss Jena zu bewältigen gilt.“