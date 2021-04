"Manuel hat in den abgelaufenen Spielzeiten gezeigt wie wichtig er für den Verein ist. Er soll auch in der kommenden Saison der Mannschaft Stabilität geben und offensiv Akzente setzen", sagte Sportchef Andy Müller-Papra. Wajer, der bisher in 166 Pflichtspielen für die BSG elf Treffer erzielte, freut sich auf die siebte Saison bei den Leipzigern. "Sportlich gesehen möchte ich natürlich meinen Teil dazu beitragen, dass wir auch in der kommenden Saison attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen", erklärte Wajer.