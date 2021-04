Fußball-Regionalligist ZFC Meuselwitz ist am Dienstag (20.04.2021) im Testspiel gegen den Liga-Rivalen Lok Leipzig als 3:2 (0:1)-Sieger vom Platz gegangen. Die Thüringer drehten den Spieß mit einer starken zweiten Halbzeit um. So langsam avancieren die Zipsendorfer zum Testspiel-Weltmeister, am Freitag hatte die Mannschaft von Holm Pinder den Chemnitzer FC mit 2:1 besiegt.