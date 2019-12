Matthias Maucksch (Fürstenwalde): "Wir wollten natürlich die erste Halbzeit anders gestalten, wollten dort präsenter sein in den Aktionen und die besser zu Ende führen. Wir sind durch zwei Standards früh in Rückstand geraten, das muss man natürlich erstmal verarbeiten. Dementsprechend haben wir im System ein bisschen was umgestellt und sind aggressiver drauf gegangen. Man hat das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft wollte. Als dann das 2:3 fiel, dachte ich, dass es ganz schwer wird, das Spiel noch zu drehen. Es spricht für das Team, dass sie immer an sich geglaubt haben. Mit dem Punkt bin ich zufrieden, vor allem weil wir den 0:2-Rückstand aus der ersten Halbzeit erst einmal verdauen mussten."