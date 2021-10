Und schon im kommenden Jahr wird im Paradies wiedergewählt. Dann kommt keiner an der Meinung der Ultras aus der Südkurve vorbei, denn der Wahlausschuss besteht aus fünf Mitgliedern und ein Aufsichtsratskandidat muss mindestens vier von fünf Stimmen des Wahlausschusses erhalten, um kandidieren zu dürfen.

Die Fanszene war seit längerem in vielen Punkten unzufrieden mit der Arbeit der Vereinsgremien. Öffentlich bemängelt wurde die Pflege der Vereinskultur, die abseits der 1. Mannschaft kaum existent sei. Auch die Folgen des Einstiegs von Investor Roland Duchatelet 2013 waren ein Kritikpunkt. Trotz eines Millionen-Darlehens habe es sportlich keinen Aufwind gegeben, dafür aber viel Abhängigkeit gegeben.

Die Südkurve, seit Ewigkeiten der Platz der aktiven FCC-Fans, war bisher so etwas wie die "außerparlamentarische Opposition", künftig wird das ändern. Zumindest bei der Besetzung des Aufsichtsrats führt in Jena kein Weg mehr an den Ultras vorbei.