Neue Finanzstruktur - Duchatelet reduziert Anteile

Eine große Veränderung gibt es in der Finanzierungsstruktur der Spielbetriebs GmbH. Der belgische Millionär Roland Duchatelet reduziert seine Anteile von 95 Prozent auf die Hälfte. Übernommen werden diese Anteile von der Jenaer Firma Jenarena. Geschäftsführer der Firma ist Lars Eberlein. Er zahlt 50.000 Euro für diese Anteile, was dem Einstandspreis entspricht, den Duchatelet vor acht Jahren gezahlt hat. Darüber hinaus wird Jenarena knapp zwei Millionen Euro als Kapitalrücklage in die Spielbetriebs GmbH einzahlen.

Duchatelet bleibt also Anteilseigner, wird aber zukünftig eine passive Rolle übernehmen und auch keine Defizite mehr ausgleichen, wie er es in den vergangenen Jahren häufig getan hat. Auf alle bestehenden Schulden verzichtet der belgische Millionär, so dass der FC Carl Zeiss zur neuen Saison schuldenfrei ist.

Eberlein steigt ein - und versteht sich nicht als Mäzen

Offiziell ist der neue Anteilseigner die Firma Jenarena. Das Gesicht dieses Investments ist aber der Geschäftsführer Lars Eberlein. Er ist 2008 bei den Basketballern in Jena eingestiegen und hat den Verein saniert und zwischenzeitlich sogar in die erste Liga geführt. Mit Jenarena hat Eberlein auch die Heimstätte der Basketballer gebaut und betreibt sie auch. Auch beim Neubau des neuen Jenaer Stadions ist er beteiligt und wird die neue Arena auch betreiben.

"Die Region muss Drittliga-Fußball bezahlen"

Eberlein sieht sich aber nicht als Mäzen, auch wenn er bereit wäre, "auch mal finanziell auszuhelfen". Er will Synergien schaffen, zwischen dem Basketball und dem Fußball in der Stadt. Und auch für eine Ausgabendisziplin will er sorgen: "Wir dürfen nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen", wiederholt er immer wieder. Ein weiterer Grundsatz: "Wenn die Region Drittliga-Fußball will, dann muss die Region das bezahlen" – und nicht Lars Eberlein. Das Sponsoring-Volumen in der Region will er deutlich erhöhen. Natürlich mit Hilfe des neuen Stadions, das er mit seiner Firma vermarktet.

Das Zukunftskonzept

Außerdem hat die Mitgliederversammlung dem Zukunftskonzept des Vereins zugestimmt. Dieses Konzept umfasst 25 Seiten und skizziert zahlreiche Neuerungen. Ungewöhnlich an diesem Konzept ist die Entstehungsgeschichte: Es war kein Alleingang der Vereinsführung, sondern eine Koproduktion zwischen der Fanszene, allen Gremien und der Vereinsspitze.

In dem Konzept formuliert der Verein ein klares Ziel, dass aber nicht vollmundig daherkommt. "Wir wollen uns unter den 50 besten Vereinen in Deutschland etablieren." Damit hat man eigentlich einen Mindestanspruch formuliert: Mindestens dritte Liga spielen. Die zweite Liga wäre mit der neuen Infrastruktur denkbar, formuliert wird so ein ehrgeiziger Anspruch aber nicht. Stattdessen werden eher unüblich Werte formuliert: regionale Verwurzelung, gegenseitiges Vertrauen, Transparenz und Geduld.

Jugend forsch!

Dazu gehört auch der Fokus auf den Nachwuchs. Der Verein will aus der eigenen Jugend wachsen, Nachwuchsspieler sollen nach einem klaren Schlüssel in die Profimannschaft aufgenommen werden. Aber nicht nur im sportlichen Bereich setzt man auf den Nachwuchs, auch im Mitgliederwesen. Der 4200-Mitglieder Verein will seine Basis verbreitern und so schnell wie möglich die 5000er Hürde überspringen.