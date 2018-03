Derzeit spielen die Mannschaften der fünf Regionalligen noch ihre Meisterschaften aus. Doch der DFB hat nun schon einmal den Los-Modus für die Aufstiegsspiele aus den vierten Ligen in den Profibereich geregelt. Wie der Verband am Mittwoch mitteilte, sollen die Aufstiegsspiele zur 3. Liga der Saison 2018/19 am 7. April, während der Drittliga-Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem Karlsruher SC, ausgelost werden. In der Halbzeitpause leitet der Vorsitzende des DFB-Spielausschusses Manfred Schnieders die Ziehung. Der MDR überträgt die Auslosung live im Fernsehen und im Stream.