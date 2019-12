Hertha BSC hat am Donnerstag (19. Dezember) in punkto des zuvor von Seiten des VfB Auerbach vorgeschlagenen gemeinsamen Dialogs im Vogtland um Geduld gebeten. Benjamin Weber, Leiter der Fußball-Akadmie des Bundesligisten, bedankte sich schriftlich für die Einladung der Auerbacher und unterstrich dabei die auch von Berliner Seite jederzeit bestehende Gesprächsbereitschaft.

Der Herthaner Nachwuchsverantwortliche habe die Schwarz-Gelben jedoch gleichfalls um Verständnis dafür gebeten, dass sein Klub "die Geschehnisse zunächst einmal über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel aufarbeiten möchte", informierte der VfB am Donnerstagabend. "Das ist erstmal in Ordnung und ich kann das verstehen", sagte VfB-Manager Volkhardt Kramer anschließend auf Anfrage des MDR. "Der Kerninhalt war, dass man noch ein bisschen Zeit brauche. Da gibt es ja definitiv auch einiges aufzuarbeiten."

Am vergangenen Wochenende hatte die Berliner U16 um Trainer Sofian Chahed aufgrund eines Rassismusvorwurfs gegen Spieler des VfB das Punktspiel der Klubs in der B-Junioren-Regionalliga zwölf Minuten vor Abpfiff beim Stand von 2:0 für die Hauptstädter abgegebrochen. Die Auerbacher widersprachen den Anschuldigungen umgehend und vehement. Auch das Schiedsrichtergespann hatte keinerlei rassistische Beleidigungen wahrgenommen und unterstützte die Sachsen daher in ihrer Darstellung der Ereignisse. Der Fall hatte deutschlandweit ein gewaltiges mediales Echo ausgelöst. Aufgrund der von beiden Seiten höchst unterschiedlichen Aussagen ruderte jüngst die Deutsche Olympische Gesellschaft zurück, die den Hertha-Junioren eine "Fair-Play-Medaille" für ihr Handeln in Aussicht gestellt hatte. Die Vergabe steht nun bis zur Aufklärung der Fakten unter Vorbehalt, bestätigte DOG-Präsident Richard Meng.

In Auerbach hatten sich die Verantwortlichen am Mittwochabend (18. Dezember) noch einmal mit ihrem B-Jugendteam, den Eltern und Trainern zusammengesetzt und ausführlich über die Geschehnisse gesprochen. "Alle haben durch die Bank weg noch einmal betont, dass es keine rassistischen Beleidigungenen gegeben habe", unterstrich Kramer.



Er ergänzte: "Damit haben sich die Eindrücke aus unserer ersten Stellungnahme nochmals bestätigt." Am Freitag wird der Verein seine vom Verband geforderte Stellungnahme an das NOFV-Sportgericht übermitteln. "Es trifft mich so tief, ich bin fix und fertig", machte Kramer am Donnerstagabend deutlich.