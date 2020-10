Grünes Licht vom NOFV: die Regionalliga-Partie zwischen Luckenwalde und dem Bischofswerdaer FV findet am Wochenende statt. Das teilte Wilfried Riemer, Spielleiter für die Regionalliga beim Nordostdeutschen Fußball-Verband auf MDR-Nachfrage am Mittwoch (14.10.2020) mit.

Zuletzt musste Bischofswerda wegen eines positiven Corona-Falls im Team das Punktspiel gegen Jena (4.10.2020) und das Sachsenpokalspiel in Radefeld (11.10.2020) absagen. Bis Montag (12.10.2020) war ein Teil der Mannschaft in Quarantäne, seit Dienstag trainiert "Schiebock" wieder. Am Dienstagabend schließlich einigten sich der NOFV, Bischofswerda und Gegner Luckenwalde darauf, dass die Partie am Samstag, 17. Oktober, stattfinden kann.