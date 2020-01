Die Nachricht von Aus für Rot-Weiß Erfurt sorgte am Mittwochnachmittag für Entsetzen. Ein DDR-Traditionsverein mit einem Zweitliga-Schmuckstück spielt künftig nur noch in der Oberliga. Alle Spiele in der Regionalliga werden annulliert.

Vier Punkte Abzug für Lok Leipzig

Das hat Auswirkungen auf die Tabelle. Wer gegen Erfurt gepunktet hat, bekommt Zähler nachwirkend abgezogen. Am stärksten betroffen ist Lok Leipzig. Das Spitzenteam bekommt vier Punkte abgezogen und rutscht in der Tabelle auf den 3. Platz hinter Energie Cottbus und Altglienicke. Cottbus wurden drei Zähler aberkannt, Altglienicke nur einer. Nächster Nachteil Cottbus: Energie sollte am Wochenende gegen RW Erfurt in das Punktspieljahr 2020 starten. Nach der Einstellung des Spielbetriebs und der Absage des Samstag-Kicks müssen die Lausitzer die Spannung nun eine Woche länger hochhalten.

Bischofswerda plötzlich näher dran