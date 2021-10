Der erst Mitte Oktober verpflichtete neue ZFC-Coach David Bergner setzt auf die Methode "Wachrütteln". Nach dem 1:1 gegen Eilenburg sprach der 47-Jährige seiner Mannschaft die Motivation und das Engagement für den Abstiegskampf ab. "Wir müssen Leidenschaft abliefern, das haben wir nur teilweise gesehen", sagte er. Und: "Es kann nur besser werden." Kurz darauf sorgte die Suspendierung von vier Spielern für Aufsehen. Firat Tuncer (Mitte) - einer der vier suspendierten ZFC-kicker. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Fehler der Vergangenheit - "Jungs haben Reaktion gezeigt"

Kurzum: Bergner hat auf der Glaserkuppe viel Staub aufgewirbelt. Hat er es auch geschafft, seiner mit mehr als 1.000 Regionalliga-Einsätzen und mehreren hundert Drittligaeinsätzen sehr erfahrenen Truppe, neues Leben einzuhauchen? "Ja", sagt Bergner im "Sport im Osten"-Interview: "Die Jungs haben in dieser Woche schon eine Reaktion gezeigt. Jetzt geht es am Wochenende darum, zu zeigen, dass das auch verstanden wurde."



Dass Meuselwitz aktuell nur Regionalliga-18. ist, liege auch an Fehlern der Vergangenheit, so Bergner. "Im letzten Jahr wäre es ohne den Abbruch sicher genauso schwer geworden. Da hat man verpasst, sich auch ehrlich die Meinung zu sagen", so die Analyse des früheren Drittliga-Trainers des Chemnitzer FC und bei Rot-Weiß Erfurt.

Bergner: "Das kam nicht aus der kalten Hose" Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister "In die Transfers der Spieler hat man sicher auch mehr Hoffnung gesteckt. Es ist in meinen Augen nicht besser geworden", so Bergner über die Verpflichtung zahlreicher prominenter Kicker mit viel Drittliga-Erfahrung wie Benjamin Förster, Nils Miatke oder René Eckardt. "Deshalb mussten wir reagieren."



Eine drastische Reaktion war die Suspendierung des Quartetts Fabian Guderitz, Alexander Dartsch, Firat Tuncer und Fabian Raithel. In einer ersten Stellungnahme des Vereins wurde Bergner mit den Worten zitiert, er wolle künftig nur noch mit den Spielern arbeiten, "die sich mit jeder Faser ihres Körpers und mit aller Macht diesem Abstiegskampf stellen."

"Es geht um den Verein und nicht um Einzelschicksale"

Was konkret zur Freistellung des Quartetts geführt hat, wollte Bergner auch nach Nachfrage nicht erläutern. "Wir gehen nicht auf individuelle Geschichten ein. Die vier Spieler sind in der Summe nicht alleinig Schuld. Es geht um den Verein und nicht um die Einzelschicksale", erklärt der 47-jährige, dass die Suspendierung auch eine Art Symbolpolitik ist.



Nur so viel will Bergner noch ergänzen: Es lag nicht nur am fehlenden Engagement der nun in der zweiten Mannschaft trainierenden Spielern ("Damit würde ich den anderen Spielern ja ein Alibi bieten"), und: "Das kam nicht aus der kalten Hose. Aber wir können uns das nicht bieten lassen."

Meuselwitz verpflichtet Torhüter Hamrol

Auf der Torhüterposition hat der Verein schnell Ersatz gefunden: Am Freitag (29.10.2021) gab der ZFC die Verpflichtung von Keeper Matthias Hamrol bekannt. Der 27-Jährige kommt mit der Erfahrung von 31 Erstligaspielen in Polen bei Korona Kielce nach Thüringen. Seinen letzten Pflichtspieleinsatz hatte der u.a. bei RB Leipzig ausgebildete Schlussmann allerdings wegen einer langen Verletzungspause im August 2019. In der vergangenen Saison stand Hamrol bei Drittligist Wehen Wiesbaden unter Vertrag. Hamrol in Aktion (Archivbild).

Ob die drastischen Maßnahmen erfolgreich waren, wir sich vielleicht schon am Sonntag bei der Germania in Halberstadt zeigen. Der VfB hat zu Beginn der Saison mit fünf Siegen aus den ersten sieben Spielen aufhorchen lassen und war nach dem 2. Spieltag sogar Tabellenführer. Doch mit dem Abgang von Torgarant Elias Löder läuft es nicht mehr bei den Harzländern. Gewohntes Bild der vergangenen Wochen: Halberstadt (Kowal/li. und Malina/re.) verlässt den Platz als Verlierer.

Trainer Benjamin Duda kassiert mit seinem Team Niederlage um Niederlage. "Das ist aktuell natürlich eine frustrierende Phase", sagte Duda nach der 0:2-Niederlage am Mittwoch bei TeBe Berlin. Um sein Team gegen Meuselwitz in die Erfolgsspur zurückzubringen, setzt der 33-Jährige auf Lob und die Stärkung des Selbstbewusstseins: "Auch, wenn die Ergebnisse zuletzt eher dürftig waren, sehe ich immer noch eine sehr offene, fleißige und leistungsbereite Mannschaft", berichtet Duda. Duda: "Eine frustrierende Phase"

"Bewiesen, dass wir Erfolg haben können"

"Wir haben es schon auf Strecke bewiesen, dass wir Erfolg haben können. Jetzt gilt es, das über ein Erfolgserlebnis zu aktivieren", blickt Duda auf die Partie gegen Meuselwitz und ergänzt: "Im Moment sind viele Einzel- und Gruppengespräche gefragt, um den Turnaround zu schaffen."



Zum positiven Blick auf die Leistung seines Teams gehört auch seine Erklärung für die lange Sieglosserie des VfB: "Wir haben eine Saison der Extreme", so Duda: "Die letzten acht Spiele mit nur einem Punkt waren gegen sieben Gegner von den Plätzen eins bis sieben. Bei unseren Siegen waren dagegen auch Mannschaften wie Rathenow, Fürstenwalde, Auerbach dabei, also Mannschaften auf unserer Augenhöhe."

Duda: "Mit Bergner hat sich einiges verändert"

Duda: "Meuselwitz performt unter seinen Möglichkeiten". Ob Meuselwitz zu diesen Teams auf Augenhöhe zählt, da ist sich Duda nicht so sicher: "Der Kader des ZFC ist deutlich besser als der aktuelle Tabellenplatz", sagt der Fußballlehrer. "Seit David Bergner da ist, hat sich einiges verändert. Doch Meuselwitz performt noch unter seinen Möglichkeiten. Wir sind am Sonntag dafür verantwortlich, dass sie nicht in ihr Leistungspotenzial reinkommen."

Bergner: "Wird ein verkrampftes Spiel"

Lob für den Gegner gibt es auch von Meuselwitz-Trainer Bergner: "Ich habe zwei Spiele gehen, sie haben es im Umschaltverhalten mit ihrer Dreierkette super gemacht." Ein Fußballfest erwartet der ZC-Coach aber erwartungsgemäß nicht: "Es wird sicher ein ähnlich verkrampftes Spiel werden wie gegen Eilenburg. Derjenige, der weniger Fehler macht, wird das Spiel gewinnen", so die Bergner-Prognose. Und es dürfte spannend sein, welcher Trainer-Ansatz der erfolreichere ist.