Nach nur 16 Tagen Pause haben sich die Fußballer des FC Carl Zeiss Jena zum ersten Training getroffen. Am Montag (20.07.2020) bat der neue Cheftrainer Dirk Kunert seine bisher 16 Spieler – darunter auch drei Torhüter – zum Laktattest. Auf das Team wartet eine kurze, aber knackige Vorbereitung. Die ist auch nötig, weil bereits am 8. August das Halbfinale des Thüringenpokals gegen Wacker Nordhausen (Live auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) auf dem Programm steht. Der Landespokalsieg – im Endspiel würde der FSV Martinroda warten - wäre auch mit Blick auf die Finanzen natürlich sehr wichtig.

Drei Wunschspieler auf dem Zettel

Mit dabei waren auch schon die drei bisher feststehenden Neuzugänge Felix Müller, René Lange, Kevin Wolf und Pasqual Verkamp. Sportdirektor Tobias Werner freute sich über die Verpflichtungen, kündigte zudem weitere an: "Wir sind in der Defensive jetzt gut aufgestellt. Wir brauchen in der Offensive noch Qualität in der Vorbereitung und im Abschluss. Es sind derzeit viele Spieler auf dem Markt. Wir sind in guten Gesprächen und haben zwei, drei Wunschspieler." Ob Eroll Zejnullahu und Joy-Lance Mickels auch zum Kader gehören werden, ist weiter offen. Werner drängt aber auf eine Entscheidung: "Wir hätten sie gern. Heute oder morgen muss da eine Entscheidung fallen. Wir haben keine Zeit mehr." v.li. die Neuzugänge des FC Carl Zeiss Jena: Kevin Wolf, Felix Müller, Pasqual Verkampf und Rene Lange Bildrechte: imago images/Christoph Worsch

"Werden ein Wörtchen mitsprechen

Kommende Woche wird sich der FCC in ein Kurztrainingslager nach Bad Blankenburg begeben. Dann sicher schon mit einem größeren Kader. "Bei bis zu 42 Spielen in der Saison werden wir 20 bis 22 Spieler brauchen", so Werner. Für die neue Saison gibt es noch kein konkretes Ziel. "Wir wollen erfolgreich sein, es wird aber auch Rückschläge geben. Wichtig ist, dass die Mannschaft schnell eine Gemeinschaft wird. Wir müssen in die Liga erst mal reinfinden, haben aber hohe Ziele." Die Konkurrenz um den einen zu vergebenden Aufstiegsplatz ist groß, das weiß auch Tobias Werner. "Es ist eine ausgeglichene Liga. Wir haben Chemnitz, die Berliner Vereine, Energie Cottbus. Aber wir werden auch ein Wörtchen mitsprechen."

Regionalliga-Start gegen Babelsberg

Das erste Regionalligaspiel steigt am 15. August im Abbe-Sportfeld. Dann erwartet der FC Carl Zeiss Jena den SV Babelsberg (14 Uhr live im TV, auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App).