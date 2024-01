"Ich bin froh, wieder mit der Mannschaft zusammen zu sein. Wenn man überlegt, was ich für eine Leidenszeit durchgemacht habe, ist es nicht alltäglich, halbwegs auf dem Platz zu stehen", erklärte Roscher im Gespräch mit "Sport im Osten". Bis er allerdings sein altes Leistungsniveau wieder vollständig abrufen kann, werde es noch ein halbes Jahr dauern. Auf diesem hohen Niveau war er im November 2022, war Stammspieler des Chemnitzer FC. Dann passierte es beim Heimspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena. Die Diagnose: schwere Verletzung am linken Sprunggelenk.

Eine erste Operation brachte noch keine echte Besserung. Roscher hatte beim Laufen weiterhin Schmerzen, musste im Juni 2023 erneut unters Messer. Der linke Fuß war wieder in Gips. Im November machte der 20-Jährige erste leichte Einheiten, es gab Rückschläge, wurde aber von Woche zu Woche besser. Aufgeben kam für ihn nicht in Frage. "Seitdem ich vier bin, spiele ich jeden Tag Fußball. Es ist einfach das Wichtigste in meinem Leben. Nur zuzuschauen ist das Schlimmste, was man sich als Sportler vorstellen kann."