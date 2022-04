Ex-Meuselwitzer wurde zum "Helden"

Ein Ex-Meuselwitzer übrigens war am Sonntag in Halberstadt zum "Superhelden" geworden. Fabian Raithel, der bis zu seiner Suspendierung fünfeinhalb Jahre beim ZFC die Abwehr stabilisiert hatte, brachte Germania gegen Lok kurz vor Schluss wohl um den Sieg. Weil er nach einem Elfmeterpfiff dem Schiedsrichter steckte, dass er überhaupt nicht gefoult wurde. Dafür bekam er Anerkennung von allen Seiten, und Lok am Ende die insgesamt verdienten drei Punkte. "Man ehrt jeden Scheiß, ich habe mich zwei Mal bei ihm bedankt. Das wäre kurz vor Schluss die Führung gewesen. Das ist nicht selbstverständlich", sagte Loks Ziane.

Unbequeme Meuselwitzer warten

"Viel Zeit haben wir nicht, am Mittwoch wartete Meuselwitz", so Trainer Almedin Civa, der da sicher mit einer ähnlich konterstarken Mannschaft rechnen muss. Gerade auswärts hat das Team von Trainer David Bergner in den letzten Wochen starke Leistungen gezeigt, zuletzt auch beim Berliner AK gewonnen. Das letzte Heimspiel am Samstag gegen die VSG Altglienicke ging indes nur deshalb mit 0:1 in die Hose, weil wieder mal die guten Chancen nicht genutzt wurden.

Loks Trainer Civa weiß um die Schwere der Aufgabe: "Die sind in einer anderen Verfassung, die haben den Trainer gewechselt. Die haben sich gefangen. Man sieht, dass die Ansprüche, die Meuselwitz vor der Saison hatte, oben mitzuspielen, berechtigt sind. Gegen die ist es immer schwierig. Die können jeden Gegner schlagen. Wir müssen also von Anfang bis Ende Gas geben."

