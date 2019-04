Das Sportgericht des Nordostdeutschen Fußballverbands hat Regionalligist Chemnitzer FC nach den Vorfällen vor der Partie gegen die VSG Altglienicke am 9. März 2019 zu einer Geldstrafe und der Sperrung einer Tribüne verurteilt. Das gab der CFC in einer Pressemitteilung am Montagabend bekannt. Um einen Punktabzug kamen die Sachsen herum. Der wäre laut Rechts- und Verfahrensordnung des NOFV auch möglich gewesen.

In der Mitteilung heißt es: "Demnach belegt der Verband den Chemnitzer FC auf Grund unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger für drei Heimspiele mit einer Sperre der Südtribüne, wovon zwei zur Bewährung ausgesetzt werden. Das Verbot tritt bereits zum Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz (04.05.2019) in Kraft. Darüber hinaus wurde der Chemnitzer FC mit Auflagen im strukturellen Bereich sowie mit einer Geldstrafe in Höhe von 12.000 Euro bestraft. Davon können 5.000 Euro für die vereinseigene Anti-Rassismus-Arbeit investiert werden. 'Der NOFV hat null Toleranz gegenüber Rassismus. Mit dem Urteil ist ein deutliches Signal gesetzt wurden. Der NOFV und der Chemnitzer FC haben eine gesellschaftliche Verantwortung, der sie gerecht werden müssen. Das Gericht hat im Strafmaß berücksichtigt, dass der Chemnitzer FC bereits erste Maßnahmen ergriffenen und sich auf das Schärfste von den Geschehnissen distanziert hat", erklärte Richter Stephan Oberholz im Anschluss an die Urteilsverkündung." Der Chemnitzer FC hat das Urteil bereits akzeptiert. Es ist damit rechtskräftig.