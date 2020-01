Bei Germania sitzt das Geld alles andere als locker, jeder Cent muss umgedreht werden. So verlor man an die vermeintliche zahlungskräftigere Konkurrenz aus Nordhausen im letzten Sommer Stammkeeper Fabian Guderitz und Verteidiger Philipp Blume. Mittlerweile ist Nordhausen insolvent. Das Ende in Erfurt trifft Halberstadt nun sogar doppelt hart. Germania hatte das Hinspiel in der Landeshauptstadt Thüringens gewonnen und verliert damit jetzt drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Zudem gehen durch das entgangene Rückspiel mindestens 10.000 Euro verloren. "Uns trifft es wegen des Punktabzugs besonders hart. Das tut schon sehr weh. Gerade für einen Verein, der sonst um die 500 Zuschauer hat, wäre das ein Höhepunkt gewesen", erklärte der sportliche Leiter Enrico Gerlach.