Um eine einheitliche Tabelle in den Ligen zu bekommen, wurde die Quotientenregel angewendet. Dadurch steigt Viktoria Berlin direkt in die 3. Liga auf. Aus der Regionalliga muss der Bischofswerdaer FV als Schlusslicht den Gang in die Oberliga antreten. Der Club aus der Oberlausitz hatte ohnehin angekündigt, sich im Fall eines Abbruchs freiwillig zurückziehen zu wollen. Über den Aufstieg in die Regionalliga können sich die Oberliga- Spitzenreiter FC Eilenburg und der ehemalige Bundesligist Tasmania Berlin freuen.