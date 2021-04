Nach dem Abbruch der NOFV-Oberligen wollen zwei Vereine gegen den Abstieg am grünen Tisch klagen. Der FSV Wacker Nordhausen und der Brandenburger SC Süd werden dabei von der Kanzlei von Christoph Schickhardt vertreten. Wie FSV-Präsident Torsten Klaus der "Thüringer Allgemeinen" erklärte, wurde die Klage an das Sportgericht des NOFV am Donnerstag abgeschickt. Klaus bestätigte "Sport im Osten", dass die Unterlagen abschickt seien. "Ich denke, es gibt eine 50:50-Chance. Ich hoffe auf ein positives Signal."