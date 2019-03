Am Montagmittag teilte der Chemnitzer FC weitere personelle Konsequenzen nach den Vorkommnissen rund um einen Trauerakt für einen bekannten Neonazi und CFC-Fan mit. Demnach wird SPD-Stadträtin Peggy Schellenberg in Zukunft nicht mehr als Fanbeauftragte der "Himmelblauen" arbeiten. Maximilian Glös, der in der Kommunikationsabteilung des Vereins tätig war, wurde ebenfalls freigestellt. Stadionsprecher Olaf Kadner, der am Samstag eine Gedenkrede vorgelesen hatte, soll ebenfalls nicht mehr eingesetzt werden.

Bereits am Sonntag hatte der kaufmännische Geschäftsführer Thomas Uhlig, "um weiteren Schaden vom Chemnitzer FC fernzuhalten", alle seine Ämter beim Verein niedergelegt. Er trage als kaufmännischer Geschäftsführer und Veranstaltungsleiter die Verantwortung für die Spieltage des CFC und dessen Begleiterscheinungen.

Zuvor hatte der Regionalliga-Spitzenreiter am Montag erklärt, dass der Verein Strafanzeige gegen Unbekannt wegen aller in Betracht kommenden Dinge erstatte. Die Anzeige ist am Montag bei der Staatsanwaltschaft Chemnitz eingereicht worden.

Als Begründung für das jetzige Vorgehen wird Insolvenzverwalter Klaus Siemon in der Pressemitteilung wie folgt zitiert: "Der Ablauf zum Heimspiel gegen VSG Altglienicke weicht soweit von unserem Sicherheitskonzept und den Vorfestlegungen und Absprachen zur Durchführung eines Spiels in der Regionalliga ab, dass es zu klären gilt, wie dies geschehen konnte."

Laut der zuständigen Mitarbeiter hätten bei einer Nichtzulassung der Trauerbekundungen "massive Ausschreitungen" gedroht, heißt es in der CFC-Meldung weiter. "Dieser Umstand begründet zumindest den Anfangsverdacht für eine schwerwiegende Nötigung, der von den zuständigen Ermittlungsbehörden aufzuklären ist. In der Sache ist damit ein schwerer Landfriedensbruch gemäß Paragraph 125 StGB angedroht worden, was für die Verantwortlichen des CFC nicht hinnehmbar ist", so Siemon weiter. CFC-Fans trauern um Hooligan Bildrechte: Harry Härtel

Derweil hat nach der Sparkasse ein weiterer Großsponsor seine Kündigung des Sponsoringvertrages beim CFC bekräftigt. Die Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH (CAC) distanzierte sich nicht nur ausdrücklich von den Vorkomnissen, sondern prüft nach eigener Angabe einen direkten Ausstieg beim CFC. Der Sponsoringvertrag mit dem CFC, der zum Saisonende im Juni 2019 ausläuft, wurde bereits Ende 2018 gekündigt. "Wir prüfen aber aktuell juristisch, unsere Leistungen mit sofortiger Wirkung einzustellen", so Jörg Engelmann, Geschäftsführer und Sprecher CAC.



"Wir stehen daher nicht nur persönlich, sondern auch als Arbeitgeber und Geschäftspartner für die Werte eines weltoffenen, friedlichen und toleranten Miteinanders", so Engelmann weiter. Seit September 2018 ist CAC auch aktiv an der Kampagne "Chemnitz ist weder grau noch braun" beteiligt.