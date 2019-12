Nach den Vorfällen rund um das B-Junioren-Spiel VfB Auerbach gegen Hertha BSC II hat der Nordostdeutsche Fußball-Verband mittlerweile ein Verfahren eingeleitet. Beide Vereine sind aufgefordert, einen Bericht an den NOFV zu schicken. Am vergangenen Samstag hatten die Berliner in der 68. Minute den Platz verlassen, nachdem es zu rassistischen Beschimpfungen gekommen sein soll. Der VfB Auerbach dementierte das, sprach selbst von übelsten Beleidigungen durch Berliner Spieler.