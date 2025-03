"Wir haben heute nicht die stärkste Leistung gezeigt. Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren, weil wir da zu wenig zweite Bälle und zu wenig Zweikämpfe gewonnen und einfach nicht in unser Spiel gefunden haben", analysierte Lok Leipzigs Trainer Jochen Seitz die erst zweite Saisonniederlage des Spitzenreiters der Fußball-Regionalliga. Das 1:2 beim FSV Zwickau am Freitagabend stufte er als verdiente Niederlage ein. Verfolger Halle kann mit einem Sieg am Samstag gegen Viktoria Berlin den Rückstand auf neun Punkte verkürzen, bei einer Partie weniger.